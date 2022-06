Ecuador, dopo disordini Parlamento discute destituzione presidente

A causa di "una grave crisi politica e disordini interni" i parlamentari ecuadoregni hanno iniziato a discutere della possibile destituzione del presidente Guillermo Lasso.

A chiedere l'impeachment sono stati i deputati che sostengono l'ex presidente socialista Rafael Correa. Alla sessione hanno partecipato "135 (su 137) membri dell'Assemblea". Dopo il dibattito in aula i deputati avranno 72 ore per votare: per l'approvazione della procedura di destituzione è necessaria una maggioranza di 92 voti su 137.