Ecuador, gruppo armato fa irruzione in combattimento fra galli: 12 morti

E' di dodici morti e nove feriti il bilancio definitivo degli scontri registrati in Ecuador, nel corso di un combattimento di galli. Un gruppo di persone vestite con uniformi simili a quelle usate dai militari ha fatto irruzione in una "gallera", l'arena che ospita questo tipo di eventi, a nord di Manabì, zona costiera tra le più violente del Paese. Secondo le prime ricostruzioni, l'attacco con armi da fuoco sarebbe stato sferrato da uomini appartenenti al gruppo criminale "R7" che, abbandonando il locale, avrebbero sottratto circa ventimila dollari stanziati come premio per il combattimento.