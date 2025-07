Strage in Ecuador, attacco armato in un bar: diversi morti

Almeno 17 persone sono state uccise e quattro ferite in un attacco armato a El Empalme, in Ecuador. Le vittime si trovavano sedute ai tavolini di un bar all'aperto quando uomini armati a bordo di due pick-up hanno aperto il fuoco con pistole e fucili automatici. Si indaga su diverse piste, ma l'ipotesi principale è un regolamento di conti tra gruppi criminali. Si tratta della seconda strage in pochi giorni nella regione: il 19 luglio, nove persone sono state uccise in un biliardo a Playas in un'azione simile.