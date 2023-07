Ecuador, 31 detenuti morti dopo la rivolta nel carcere di Guayaquil

Militari e polizia sono entrati nella prigione per ristabilire l'ordine e cercare armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti illegali usati nelle battaglie in corso. El Litoral è considerato il centro di detenzione più violento dell'Ecuador: negli ultimi 28 mesi ci sono stati 14 diversi episodi violenti. Ha una capacità di circa 9.500 detenuti, ma nel primo trimestre del 2023 ha superato questo numero di quasi 3.000 unità.

Intanto, i prigionieri di altre 13 carceri hanno dichiarato uno sciopero della fame e tengono in ostaggio 96 guardie carcerarie per chiedere, tra le altre questioni, migliori condizioni sanitarie e cibo.

Dichiarato lo stato di emergenza

Martedì l'Ecuador ha annunciato lo stato di emergenza in tutte le sue carceri dopo una serie di incidenti violenti, tra cui sparatorie ed esplosioni, avvenuti in uno dei suoi penitenziari più pericolosi. È il secondo stato di emergenza che il presidente Guillermo Lasso ha ordinato in meno di 24 ore e sarà in vigore per 60 giorni. La misura prevede la mobilitazione dell'esercito e della polizia nel tentativo di riprendere il pieno controllo delle carceri. Lunedì, Lasso ha firmato un decreto che stabilisce un analogo stato di emergenza nelle province di Los Ríos e Manabí dopo l'uccisione del sindaco della città di Manta, Agustín Intriago, un evento che ha sconvolto la popolazione locale. L'annuncio arriva dopo gli scontri scoppiati nel carcere di El Litoral sabato pomeriggio e degenerati nelle prime ore di domenica, con colpi di arma da fuoco ed esplosioni uditi dagli abitanti delle zone residenziali vicine.