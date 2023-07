Ecuador, almeno 5 morti per una nuova rivolta carceraria

E' di almeno cinque morti il bilancio di scontri fra bande rivali in una prigione in Ecuador, nell'ultima rivolta in ordine di tempo che ha colpito il travagliato sistema penale del Paese latinoamericano.

Lo ha reso noto il governo. Altri 11 prigionieri sono rimasti feriti nel nuovo attacco di violenza nella prigione di Guayas nella città portuale di Guayaquil avvenuto la notte scorsa, ha riferito l'agenzia che gestisce il sistema carcerario.