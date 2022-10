Liz Truss con pizza e spaghetti nella copertina dell'Economist, protesta l'ambasciatore italiano: "Vecchi stereotipi"

"Welcome to Britaly" è il titolo che il giornale britannico ha scelto per descrivere la crisi di governo che sta vivendo l'Inghilterra nelle ultime ore. La caricatura della Truss in prima pagina, ha scatenato polemiche social che definiscono insultante il paragone con l'Italia.

Tra i primi a reagire, l'ambiasciatore italiano Inigo Lambertini che indirizza una lettera al direttore dell'Economist: "Leggere il vostro giornale è un piacere per ogni diplomatico, ma la vostra ultima copertina è ispirata ai più vecchi tra gli stereotipi. Sebbene spaghetti e pizza siano il cibo più ricercato al mondo, per la prossima copertina vi consigliamo di scegliere tra i nostri settori aerospaziale, biotecnologico, automobilistico o farmaceutico".