Eclissi totale di Luna: la prossima volta sarà nel 2028

Alle 6:12 italiane la Luna è stata interamente coperta dalla Terra: un'eclissi totale che non si ripeterà per almeno 10 anni. La prossima, con le stesse caratteristiche, sarà il 31 dicembre 2028. Il fenomeno avviene quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, nascondendo la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra ed un cono d'ombra, che sono coassiali.

L'eclissi del 21 dicembre non è stata visibile in tutte le sue fasi, perché la Luna è tramontata prima della fine dell'eclissi parziale, ma tutta la fase di eclissi totale è stata ben visibile. Al centro dell'eclisse, alle 6:12, la Luna si è trovata a 14 gradi di altezza sull'orizzonte nella costellazione del Cancro in direzione Ovest-Nord-Ovest.



La prossima eclisse totale di Luna di cui sarà visibile tutta la fase di totalità avverra' tra 9 anni 11 mesi e 10 giorni (31 dicembre 2028). La prossima eclisse totale di Luna visibile in tutte le sue fasi avverrà tra 10 anni 10 mesi 29 giorni (20 dicembre 2029).