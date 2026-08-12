la curiosità

Sul volo speciale per osservare l'eclissi solare totale dal cielo

Iniziativa della compagnia spagnola Iberia che ha omaggiato così anche Niccolò Copernico

12 Ago 2026 - 21:31
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
1 di 3
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

La compagnia aerea spagnola Iberia ha organizzato un volo speciale per consentire ai passeggeri di osservare l'eclissi solare direttamente dal cielo sopra la Spagna. Il volo, battezzato IB1473, è stato appositamente predisposto per seguire il fenomeno astronomico da una prospettiva privilegiata, al di sopra delle nubi e lontano dagli ostacoli che possono limitare l'osservazione da terra. Un'occasione e un omaggio non casuali.

Google Preferred Site

L'omaggio a Copernico

 Anche il numero scelto per il collegamento ha un significato simbolico: 1473 è infatti l'anno di nascita dell'astronomo Niccolò Copernico. Le immagini dal velivolo sono trasmesse in diretta sul profilo X della compagnia aerea.

Ti potrebbe interessare

videovideo
eclissi solare
eclissi solare totale

Sullo stesso tema