Sul volo speciale per osservare l'eclissi solare totale dal cielo

La compagnia aerea spagnola Iberia ha organizzato un volo speciale per consentire ai passeggeri di osservare l'eclissi solare direttamente dal cielo sopra la Spagna. Il volo, battezzato IB1473, è stato appositamente predisposto per seguire il fenomeno astronomico da una prospettiva privilegiata, al di sopra delle nubi e lontano dagli ostacoli che possono limitare l'osservazione da terra. Un'occasione e un omaggio non casuali.