Ebola, Oms: epidemia in Congo è emergenza internazionale

L'epidemia di Ebola in corso in Congo è una "emergenza internazionale di salute pubblica". Lo ha reso noto il Comitato istituito dall'Organizzazione mondiale della sanità, che si è riunito a Ginevra per la quarta volta dall'inizio dell'epidemia a ottobre 2018. "È tempo che il mondo se ne accorga", ha affermato il direttore generale dell'agenzia, Adolf Ghebreyesus.