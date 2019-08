Due ragazzi buttano un frigorifero giù dalla scogliera: la Guardia Civil li multa e li obbliga a recuperarlo

Allertata, la Guardia Civil è riuscita a identificare l'autore del gesto che ora rischia fino a 45mila euro di multa e non solo. Infatti gli agenti hanno pensato di punire i ragazzi in modo esemplare, costringendoli a recuperare il frigorifero. E per mostrare a tutti la pena inflitta, la stessa Guardia Civil ha postato sui propri profili ufficiali il video che mostra i due ragazzi impegnati a ritrovare l'elettrodomestico. Come se non bastasse, ora è sotto inchiesta anche la ditta in cui lavora l'uomo.