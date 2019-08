Due piloti della United Airlines arrestati a Glasgow: positivi all'alcol test

Due piloti sono stati arrestati all'aeroporto di Glasgow poco prima di salire su un volo dell'a compagnia americana United Airlines diretto a New York: erano risultati positivi all'alcol. Lo riferisce la Bbc. I due uomini, rispettivamente di 45 e 61 anni, non sono stati incriminati ma rimangono in custodia. Dovranno presentarsi martedì davanti al dipartimento dello Sceriffo di Paisley, in Scozia.

La polizia ha confermato che i due sono stati arrestati poco prima di salire sul volo UA162. Atteso a Newark, è stato cancellato.



La United ha affermato in una nota che la sicurezza dei suoi passeggeri e dell'equipaggio sono "sempre la nostra massima priorità". "Sottoponiamo tutti i nostri impiegati ai più alti standard a abbiamo una tolleranza zero per l'alcol"- I piloti sono stati immediatamente rimossi dal servizio - ha aggiunto la United - "e stiamo collaborando con le autorita'". La compagnia ha provveduto intanto a condurre a destinazione i passeggeri dell'aereo.



Nel 2017, altri due piloti della United Airlines erano stati arrestati per aver violato i limiti loro imposti all'aeroporto di Glasgow. Il primo ufficiale, Paul Grebenc, 35 anni, è stato condannato a 10 mesi di carcere. Il suo collega Carlos Roberto Licona, 45 anni, è stato in carcere per 15 mesi. Entrambi erano stati arrestati mentre si preparavano a decollare da Glasgow il 27 agosto 2016.