Dubai, 700 euro ai residenti che invitano amici e familiari

All'iniziativa possono partecipare i cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti che hanno almeno 18 anni e possiedono un'Emirates Id valida. L'adesione è semplice: è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito ufficiale Visit Dubai e indicare i dati della persona invitata, come nome, numero di passaporto, nazionalità, data di nascita, rapporto con il residente e mese previsto per l'arrivo. Gli ospiti non devono essere residenti negli Emirati e devono possedere un visto turistico valido per Dubai nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 31 ottobre 2026. L'iniziativa, però, pone un limite. Ogni visitatore può essere indicato una sola volta: se è già stato registrato da un altro residente, la seconda candidatura non genera alcun premio. Il programma sta scuotendo molto successo tra i residenti di Dubai. I media locali hanno riportato che nelle prime 48 ore ci sono state più di 10mila domande per aderire all'iniziativa.