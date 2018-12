Droni a Gatwick, presi i presunti sabotatori: sono marito e moglie

In manette, ma sorgono dubbi sulla loro colpevolezzaMoglie e marito non sarebbero eco-terroristi, come ipotizzato in un primo momento né criminali. Paul Gait ha una nota passione per i droni, pubblicizzata anche con foto e video postati sul suo profilo Facebook, e nella villetta di famiglia ne sono stati trovati numerosi. Ma per gli esperti non si tratta degli stessi sofisticati piccoli velivoli che hanno paralizzato l'aeroporto londinese.



Inoltre, non sono state ritrovate le batterie supplementari che devono essere state usate per il volo in tutta la fase degli avvistamenti. Dalla parte di Gait, poi, si schiera anche il suo datore di lavoro, un installatore di infissi. L'uomo alla polizia avrebbe dichiarato che il suo dipendente nelle ore dell'attacco si trovasse regolarmente al suo posto in fabbrica. Contro di lui, invece, c'è un testimone che sostiene di aver visto l'operaio, mentre pilotava droni, indossando un gilet giallo.



Per la polizia del Sussex, comunque, "le indagini sono ancora in corso", mentre lo scalo aereo è tornato a regime.