Draghi in Israele: "Italia impegnata contro ogni discriminazione ebrei"

"Le istituzioni e la società civile italiana da tanti anni sono attive nella lotta all'antisemitismo.

Il governo è impegnato a contrastare le discriminazioni di ogni tipo contro gli ebrei". Lo ha detto il premier Mario Draghi in visita al Tempio italiano di Gerusalemme. "In momenti di crisi, di incertezza, di guerra come quello che stiamo vivendo - ha aggiunto - è ancora più importante opporsi con fermezza all'uso politico dell'odio. Dobbiamo promuovere la tolleranza, il rispetto reciproco, l'amore per il prossimo".