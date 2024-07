Chi è Douglas Emhoff, il potenziale First gentleman: il primo della storia

Compie sessantanni il prossimo ottobre, è originario di Brooklyn ed ebreo. Emhoff si è sposato con Harris nel 2015. La coppia non ha figli, ma lui ne ha avuto due dal precedente matrimonio, Cole ed Ella, molto legate anche a Kamala. Il Second Gentlemen of the United States (Sgotus) - come viene indicato attualmente Emhoff in quanto marito della vicepresidente - è un avvocato come la moglie. Ha lavorato a Hollywood fino a quando non ha dovuto seguire la moglie nella capitale Usa all'inizio del suo mandato, nel 2021. Del resto, ha avuto il primato anche come partner di una vicepresidente e all'epoca aveva ironizzato su questo dicendo: "Sono il primo e non vorrei essere l'ultimo". Il nuovo titolo ricoperto da lui fu ufficialmente riconosciuto e inserito nel dizionario Merrian Webster.