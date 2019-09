Dorian, uragano declassato a tempesta di categoria 1

L'uragano Dorian è stato declassato a categoria 1, con venti fino a 144 chilometri orari. Lo ha reso noto il Centro nazionale americano per gli uragani. I danni provocati dalla tempesta sono stati ingenti: il bilancio dei morti è salito a 30, ma potrebbe peggiorare nelle prossime ore, e migliaia di persone risultano disperse. Inoltre circa 220mila tra case e attività in South Carolina e 267mila in North Carolina sono rimaste senza elettricità.