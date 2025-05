Dopo gli incendi Los Angeles vuole ripartire ma mancano i fondi

Il dipartimento di gestione delle emergenze di Los Angeles opera con meno risorse rispetto ad altre città californiane. Un'ispezione del 2022 ha reso noto che San Francisco spende 7,59 dollari per cittadino nella gestione delle emergenze, mentre la città più popolosa della California solo 1,56 dollari, nonostante sia uno dei luoghi più frequentemente colpiti da catastrofi ambientali. Oltre ai fondi scarsi del dipartimento la città è appesantita da un debito vicino al miliardo di dollari. Bass afferma che stanno occupando i soldi statali, federali e della contea per pagare la ricostruzione, riconoscendo che non saranno sufficienti, ma che continueranno a lavorare per portare alla luce il problema.