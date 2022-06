Dopo 52 anni il Nanga Parbat restituisce il secondo scarpone di Gunther Messner: confermata la tesi di Reinhold

I fratelli Messner, dopo alcuni anni di arrampicate sui rilievi italiani ed europei, nel 1970 si aggregarono alla

di alcuni scalatori tedeschi per raggiungere la vetta del Nanga Parbat. Dopo alcuni giorni di scalata sull'impegnativo versante, all'epoca mai tentata, i due fratelli guadagnarono la vetta il 27 giugno. A causa delladi scorte di cibo, di attrezzature e dell'affaticamento di Gunther, in preda anche ad, i due decisero di scendere l'altro versante, ritenuto più facile.Quasi al termine della traversata, unasorprese il fratello più giovane che sparì sotto la neve.riuscì a raggiungere il campo base sei giorni dopo, quando ormai tutti li avevano dati per morti. Nonostante gli sforzi profusi nelle ricerche, con l'altoatesino che riportò diversi congelamenti - che gli costarono- il corpo di Gunther non venne ritrovato. Questo diede adito a diverse speculazioni, secondo le quali sarebbe stato proprio il sopravvissuto ad aver sacrificato il fratello per non dover condividere con lui laQueste teorie vennero prima messe in discussione nel 2000, con il ritrovamento di unsul versante indicato da Reinhold, poi definitivamentecon il, cinque anni più tardi. Mentre la maggior parte delle spoglie vennero bruciate, come da usanza tibetana, lo scalatore altoatesino riuscì a nascondere alcune ossa in uno zaino e a riportarle in Italia. Sottoposte ad analisi del, venne confermato erano proprio i resti di Gunther.