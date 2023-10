Gb, il ministro della Salute: donne trans bandite dai reparti femminili degli ospedali

Donne trans fuori dai reparti ospedalieri femminili in Gran Bretagna Come riferisce il quotidiano The Telegraph, Barclay ha affermato che il piano significherebbe il ritorno di "un approccio basato sul buon senso verso il sesso e l'uguaglianza", che dovrebbe garantire che la dignità delle donne sia protetta e che la loro voce sia ascoltata.

Barclay porterà l'argomento alla conferenza del Partito conservatore a Manchester, dove annuncerà una consultazione pubblica sulle modifiche alla costituzione dell'Nhs, che stabilisce i diritti dei pazienti.

Nel luglio 2022 l'allora primo ministro britannico Boris Johnson nominò il suo capo di gabinetto Steve Barclay a ministro della Salute, dopo le dimissioni di Sajid Javid. In precedenza, a fine 2018, Barclay da sottosegretario alla Sanità era stato nominato ministro per la Brexit dal governo di Theresa May: allora per gli osservatori fu una sorpresa, tenuto conto del suo profilo politico relativamente modesto, malgrado gli incarichi da sottosegretario (prima al Tesoro e poi alla Sanità)