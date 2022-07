Donald Trump rinvia comizio Arizona dopo la morte di Ivana in suo rispetto

Donald Trump ha annunciato di voler posticipare il comizio, che era in programma in Arizona, "per amore e rispetto" di Ivana Trump, sua ex moglie nonché madre dei tre figli Ivanka, Donald Jr ed Eric.

L'appuntamento è rimandato al 22 luglio. Ivana Trump è morta il 14 luglio in seguito alle ferite riportate nella caduta accidentale dalle scale del suo appartamento a New York probabilmente in seguito ad un malore.