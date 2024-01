Iowa, Donald Trump: onorato e rinvigorito dalla vittoria nelle primarie

"Voglio ringraziare la meravigliosa gente dell'Iowa", ha sottolineato l'ex presidente congratulandosi con Ron DeSantis e Nikki Haley "anche se non sappiamo ancora quale sarà il risultato della loro corsa". Il tycoon ha anche rivolto un ringraziamento alla moglie Melania "l'ex First Lady e forse la futura". Trump ha anche menzionato la suocera, morta qualche giorno fa.

"Biden è stato il peggior presidente della storia Usa", ha concluso Trump, ribadendo che i processi contro di lui sono "un'interferenza elettorale" architettata dal presidente.

DeSantis batte Haley, secondo in Iowa

Il duello per il secondo posto nei caucus in Iowa è stato vinto dal governatore della Florida Ron DeSantis, secondo Fox News. Battuta quindi Nikki Haley. "Ci avevano dato per spacciati ma andiamo avanti". Intervenendo allo Sheraton Hotel, il governatore del Florida parla per qualche minuto e assicura: "Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Io manterrò le promesse, non cercherò scuse".