Trump colpito dal microfono di un giornalista: il suo disappunto fa il giro del web

Durante un punto stampa alla Joint Base Andrews nel Maryland, il presidente degli Stati Uniti è stato accidentalmente colpito in faccia da un microfono maneggiato da una giornalista. L'incidente è avvenuto mentre Donald Trump rispondeva ai media prima di lasciare l'area di Washington DC, dopo un discorso al Dipartimento di Giustizia in cui aveva criticato la stampa. A colpirlo all'altezza della bocca è stato un boom, cioè un tipo di microfono morbido e voluminoso utilizzato per catturare l'audio in movimento o con presenza di vento. Il Presidente ha dovuto chiudere gli occhi per evitare ulteriori contatti e si è allontanato istintivamente dal microfono, manifestando evidente disappunto.