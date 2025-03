Dazi, continua il braccio di ferro tra Ue e Usa: l'Europa accusa Donald Trump di non impegnarsi per trovare un accordo

Dopo lo scontro tra Donald Trump e la Fed sull'avvertimento di una contrazione dell'economia negli Stati Uniti, l'attenzione internazionale vira ancora una volta sui dazi. La partita sui negoziati Ue-Usa non è stata ancora chiusa e Bruxelles accusa l'amministrazione americana di "non impegnarsi per trovare una soluzione". Su X Elon Musk risponde a un utente che chiedeva l'uscita degli Stati Uniti dalla Nato: "Dovremmo proprio farlo. Non ha senso che l'America paghi per la difesa dell'Europa". Mentre in Italia esplode il caso Starlink.