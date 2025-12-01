Logo Tgcom24
Trump: "L'attacco contro il Venezuela non è imminente"

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver parlato al telefono con Maduro

01 Dic 2025 - 00:08

Donald Trump ha confermato di aver parlato al telefono con Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, mentre il Pentagono continua gli attacchi nei Caraibi contro i cartelli della droga. Il presidente Usa ha poi precisato che la dichiarazione di considerare chiuso lo spazio aereo sul Venezuela non vuol dire che un attacco americano è imminente. "Non dovete leggerci nulla", ha detto il presidente parlando a bordo dell'Air Force One. Trump ha spiegato di aver lanciato l'allarme sullo spazio aereo "perché consideriamo il Venezuela un Paese non molto amichevole".

