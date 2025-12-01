Trump: "L'attacco contro il Venezuela non è imminente"

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver parlato al telefono con Maduro
Donald Trump ha confermato di aver parlato al telefono con Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, mentre il Pentagono continua gli attacchi nei Caraibi contro i cartelli della droga. Il presidente Usa ha poi precisato che la dichiarazione di considerare chiuso lo spazio aereo sul Venezuela non vuol dire che un attacco americano è imminente. "Non dovete leggerci nulla", ha detto il presidente parlando a bordo dell'Air Force One. Trump ha spiegato di aver lanciato l'allarme sullo spazio aereo "perché consideriamo il Venezuela un Paese non molto amichevole".