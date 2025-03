I dipendenti federali hanno ricevuto una seconda email dall'Office of Personnel Management, su richiesta di Elon Musk, nella quale si chiede loro di nuovo di spiegare in cinque punti i risultati raggiunto sul lavoro nell'ultima settimana. Nella seconda comunicazione, inoltre, si avvertono gli impiegati del governo che dovranno rispondere a queste domande una volta a settimana, ogni lunedì, e si ribadisce che "in caso di mancata risposta si affronteranno delle conseguenze". Sul fronte dazi, l'Ue reagisce all'imminente introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi doganali del 25% sui prodotti europei. Se i dazi imposti da Donald Trump su acciaio e alluminio "vengono confermati, gli europei risponderanno e ci saranno tariffe reciproche. Poiché dobbiamo proteggerci, dobbiamo difenderci", ha spiegato il presidente francese Macron.