Donald Trump: Biden-Harris perfetti insieme, sbagliati per gli Usa

Dopo l'annuncio del nuovo ticket dem per le presidenziali di novembre il presidente Donald Trump ha pubblicato un post al vetriolo su Twitter: "Perfetti insieme ma sbagliati per l'America". Il tycoon twitta un video in cui attacca la Harris, espressione di quella "sinistra radicale che vuole aumentare le tasse di miliardi di dollari". La "falsa" Harris e il "lento Joe sono perfetti insieme, ma sbagliati per l'America", tuona.