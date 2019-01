Dna modificato, la Cina conferma: "C'è una seconda gravidanza"

C'è una seconda gravidanza in Cina nell'ambito degli esperimenti di bimbi geneticamente modificati. Il ricercatore He Jiankui era finito nella bufera dopo l'annuncio della nascita a novembre di due gemelline con il Dna "corretto" per evitare di contrarre l'Aids. Lo scienziato, dopo il caso delle due bambine, era stato subito licenziato dalla Southern University of Science di Shenzhen.