Diversi tornado negli Usa: 2 morti in Arkansas, crolla capannone Amazon in Illinois e intrappola 100 operai

Venerdì sera diversi tornado si sono abbattuti nel sud e nel Midwest degli Stati Uniti. Molti gli Stati coinvolti: Illinois, Missouri, Arkansas, Kentucky e Tennessee. Almeno due le vittime registrate, in una casa di riposo in Arkansas due persone sono rimaste uccise. Crollato il tetto di un capannone Amazon in Illinois, diversi gli operai intrappolati dentro e i soccorritori sono al lavoro per liberarli.

Due morti in una casa di riposo in Arkansas - Almeno due persone sono rimaste uccise a causa di un tornado che ha squarciato una casa di cura dell'Arkansas. Altre cinque persone hanno riportato ferite gravi e diverse lesioni lievi. La casa di cura Monette Manor è in grado di ospitare almeno 86 pazienti. Dentro alla struttura circa 20 persone sono ancora bloccate.

In Illinois crolla capannone Amazon: persone intrappolate - Un altro tornado ha colpito l'Illinois facendo crollare il tetto di un magazzino Amazon a Edwardsville. Dentro sono rimasti intrappolati almeno 100 dipendenti, in quel momento al lavoro nel turno di notte, che però sarebbero tutti in salvo in una zona del seminterrato dell'edificio. Gli stessi dipendenti hanno inviato foto via social per rassicurare i parenti.

Le tempeste hanno devastato anche il Tennessee e il Kentucky. Diversi edifici sono crollati a Mayfield, nel Kentucky. Non sono stati ufficializzati decessi ma anche qui diverse diverse persone sono rimaste intrappolate all'interno di una fabbrica di candele.