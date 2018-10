Disastro Fukushima, l'Onu chiede di bloccare il rientro dei residenti

L'autore della relazione, Baskut Tuncak, sostiene inoltre che "il progressivo alleggerimento degli ordini di evacuazione ha creato enormi pressioni sulle persone le cui vite sono state già messe in subbuglio dalla catastrofe. Molti di loro interpretano la decisione del governo come una forzatura". I principali timori riguardano i luoghi in cui i livelli di radiazione superano 1 millisievert all'anno, un livello che precedentemente le autorità giapponesi consideravano come limite massimo per le persone più vulnerabili, tra questi appunto i bambini e le donne in età riproduttiva.



Un delegato della missione giapponese nelle sede delle Nazioni Unite di Ginevra ha definito la relazione come poco obiettiva, accusando il rapporto di divulgare informazioni che non corrispondono al vero. All'indomani dell'incidente nucleare di Fukushima il governo giapponese ha incrementato il valore di tolleranza alle radiazioni a 20 millisieverts, sollevando le preoccupazioni sullo stato di salute dei residenti. Lo scorso agosto lo stesso Tuncak e due attivisti all'interno delle Nazioni Unite avevano apertamente criticato Tokyo di "mettere a repentaglio la vita di decine di migliaia di lavoratori" impegnati nel programma di bonifica dell'impianto atomico di Fukushima Daichi.