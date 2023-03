Disastro ferroviario Grecia, scontri fra manifestanti e polizia ad Atene

Scontri ad Atene, alla manifestazione di protesta per la tragedia ferroviaria di Tebi, presso Larissa.

Alcuni gruppi di dimostranti sono stati caricati dalla polizia, che ha usato contro di loro granate stordenti. In piazza Syntagma sono scesi i familiari delle 57 vittime del disastro per chiedere giustizia per i loro cari. In tutto il Paese a manifestare sono circa 40mila persone, tra le quali 25mila nella sola capitale.