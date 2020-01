Dipendenti Amazon: "Rischi licenziamenti per denunce sul clima". L'azienda: "Policy non rispettate"

Un gruppo di dipendenti del colosso Amazon ha denunciato che la compagnia ha minacciato di licenziarli per aver fatto dichiarazioni ambientaliste e aver chiesto al gigante dell'e-commerce di fare di più per contrastare i cambiamenti climatici. Amazon Employees for Climate Justice, questo il nome del gruppo, ha affermato che ad alcuni lavoratori è stato detto che tali dichiarazioni violano le politiche della società.

La replica di Amazon - Amazon ha replicato che la sua politica sulle dichiarazioni pubbliche dei dipendenti è nota e si applica a tutti i lavoratori. Il colosso dell'e-commerce ha dichiarato alla Bbc di aver "recentemente aggiornato la politica per rendere più facile e veloce l'autorizzazione per i dipendenti per partecipare ad attività esterne, come interviste o dichiarazioni o l'impiego del logo della compagnia. Come per ogni policy aziendale, gli impiegati possono ricevere una notifica da parte delle Risorse umane se delle regole non vengono rispettate".