Italia-Usa, due giorni di incontri per rafforzare il dialogo economico tra i due Paesi
Hanno partecipato istituzioni e imprese, per promuovere un confronto sul ruolo strategico del Veneto nell’interscambio transatlantico
© Dal Web
Due giorni di incontri dedicati al rafforzamento del dialogo economico tra Italia e Stati Uniti: l'evento si è tenuto giovedì e venerdì a Padova, a Villa Maschio. Hanno partecipato istituzioni e imprese, per promuovere un confronto sul ruolo strategico del Veneto nell’interscambio transatlantico: si tratta di un territorio dinamico e fortemente orientato all'export, che rappresenta un pilastro delle relazioni economiche tra i due Paesi.
Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo Spa: "Fondamentale ascoltare le aziende che hanno investito negli Stati Uniti
Simone Crolla, consigliere delegato della American Chamber of Commerce in Italy: "Questi appuntamenti sono occasioni di dialogo e confronto preziose
I protagonisti
Attraverso gli interventi delle aziende protagoniste di questo rapporto, tra cui la padrona di casa Maschio Gaspardo Group, Carel, Sirmax e Argea e i contributi istituzionali, è emerso con chiarezza quanto il legame tra Italia e Stati Uniti sia sempre più una relazione industriale, tecnologica e umana, oltre che commerciale. Venerdì la due giorni è continuata con la Conferenza Nazionale dei Rappresentanti Locali di AmCham Italy, un momento di lavoro interno fondamentale per condividere esperienze territoriali, best practice e obiettivi futuri del network. Il confronto con i territori è essenziale per continuare a rafforzare il dialogo transatlantico e sostenere le imprese italiane e americane nelle loro opportunità di crescita.