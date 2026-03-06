Italia-Usa, due giorni di incontri per rafforzare il dialogo economico tra i due Paesi

Attraverso gli interventi delle aziende protagoniste di questo rapporto, tra cui la padrona di casa Maschio Gaspardo Group, Carel, Sirmax e Argea e i contributi istituzionali, è emerso con chiarezza quanto il legame tra Italia e Stati Uniti sia sempre più una relazione industriale, tecnologica e umana, oltre che commerciale. Venerdì la due giorni è continuata con la Conferenza Nazionale dei Rappresentanti Locali di AmCham Italy, un momento di lavoro interno fondamentale per condividere esperienze territoriali, best practice e obiettivi futuri del network. Il confronto con i territori è essenziale per continuare a rafforzare il dialogo transatlantico e sostenere le imprese italiane e americane nelle loro opportunità di crescita.