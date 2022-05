Di Maio: "L'Italia pronta a fare da garante tra Russia e Ucraina"

"L'Italia è pronta a diventare uno Stato garante nel quadro di un possibile trattato russo-ucraino che preveda la neutralità di Kiev".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aggiungendo: "Il nostro Paese sostiene un percorso europeo per l'Ucraina, che comporterà le necessarie riforme. In attesa della risposta della Commissione per individuare i prossimi passi, siamo pronti a offrire a Kiev l'assistenza tecnica necessaria per questo processo".