Di Maio: Italia al fianco dell'Africa contro la crisi alimentare

"L'Africa rappresenta una priorità per la politica estera italiana.

L'Italia intende continuare a intensificare il partenariato con i Paesi africani, anche sotto il profilo culturale e, sullo sfondo dell'attuale crisi in Ucraina e delle sue conseguenze economiche, è al loro fianco nel far fronte al preoccupante aggravarsi dell'insicurezza alimentare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla presentazione della XXIII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, in corso alla Farnesina.