Di Maio a Wall Street: "Via della seta solo occasione commerciale"

Da Wall Street il vicepremier Luigi Di Maio ha "rassicurato" gli Usa "che l'accordo sulla Via della seta con la Cina non è un'alleanza geopolitica, ma un'occasione commerciale per le aziende italiane". Al segretario al Commercio americano Ross il vicepremier ha anche detto che "l'Italia lavorerà per favorire un'accelerazione nei negoziati commerciali" tra Ue e Usa.