Germania, deraglia treno in Baviera: almeno quattro morti e diversi feriti

Ci sono circa 60 feriti , di cui 15 risultano gravi . Tre vagoni sono usciti dai binari e si sono ribaltati, come ha riferito un portavoce della polizia citato da "Spiegel". Alcune persone sono state catapultate fuori dai finestrini.

Giubileo della Regina, al via i festeggiamenti: per l'occasione diffuso un nuovo ritratto di Elisabetta

Giubileo della Regina, celebrazioni iniziate con la parata di Trooping the Colour

Usa, sparatoria in ospedale a Tulsa

Centesimo giorno di guerra in Ucraina, 100 metri di nastro blu e 100 rose gialle a Sofia

Papa Francesco fa coniare una medaglia per la pace in Ucraina: il ricavato aiuterà i profughi

Elicotteri dall'Austria -

Le cause del deragliamento, avvenuto nell'area di Burgrain, nella parte meridionale del Paese, non sono ancora note. L'incidente è avvenuto verso le 12:15 e, secondo il quotidiano "Bild", a bordo ci sarebbero stati numerosi studenti. "Le persone sono state estratte dai finestrini", ha detto un portavoce della polizia, aggiungendo che tra i feriti ci sono persone di "tutte le fasce d'età". Per aiutare polizia, pompieri e personale sanitario si sono anche mobilitati degli elicotteri dalla vicina Austria. Il ministro federale dei Trasporti, Volker Wissing, ha parlato di una "catastrofe".