Deraglia un treno con 100 passeggeri in Germania, diversi morti

Diverse persone sono morte in un incidente ferroviario in Germania, nel sud-est del Baden-Württemberg. Lo riporta l'agenzia di stampa tedesca, citando fonti di sicurezza. Numerose altre persone sono rimaste ferite. Il treno regionale, con a bordo un centinaio di passeggeri, è deragliato nei pressi di Riedlingen, dove in precedenza si era verificato un temporale che ha provocato una frana.