La deputata australiana investita ha perso entrambe le gambe

La parlamentare australiana Helen Haines, investita deliberatamente da un'auto - guidata da un amico di famiglia - questa settimana, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe in seguito all'aggressione: a riferirlo ai giornalisti è stato il marito. "La gamba sinistra di Helen è stata amputata lunedì. Speravamo di poter salvare la gamba destra, ma" tra la mattina e il pomeriggio del 21 ottobre, ora locale, "i chirurghi hanno dovuto procedere all'amputazione anche di quella", ha dichiarato Phil Haines presso l'ospedale di Melbourne, dove la parlamentare resta ricoverata in condizioni critiche. L'uomo ha detto inoltre di essere rimasto "sopraffatto" dal sostegno ricevuto dalla sua famiglia dopo il presunto attacco. "Ringrazio tutte le persone, sia in Australia che all'estero. Siamo stati letteralmente sopraffatti dal sostegno che abbiamo ricevuto".

