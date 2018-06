4 giugno 2018 10:57 Denver, agente dellʼFbi balla in un locale: perde la pistola e parte un colpo Una donna ha ripreso tutta la scena: il proiettile ha ferito la gamba di un cliente. Lʼuomo ha poi raccolto la pistola e se nʼè andato come se niente fosse

Era sabato e un agente dell'Fbi stava ballando in un bar di Denver, in Colorado. Le altre persone presenti si erano disposte a cerchio attorno a lui, ma lo show si è interrotto di colpo, quando l'uomo ha deciso di eseguire una capriola all'indietro: la pistola è caduta dalla fondina e, mentre cercava di recuperarla, è partito un colpo. Il proiettile ha ferito la gamba di un altro cliente del locale. Nel frattempo una ragazza stava filmando la scena e ha postato il video in Rete.

Cos'è successoAttorno alle 12:45 di sabato 3 giugno, la polizia di Denver è stata chiamata per intervenire in una sparatoria, al Mile High Spirits Distillery and Tasting Bar. Anche i soccorsi erano stati subito allertati, ma nessuno si aspettava di trovarsi davanti una scena del genere. Un uomo, cliente abituale del locale, era a terra, ferito a una gamba da un colpo di pistola partito accidentalmente. Grazie al video è stato immediatamente ricostruito l'accaduto e l'agente è stato prima portato in commissariato, poi rilasciato sotto la custodia di un supervisore dell'Fbi. Intanto dall'ufficio del procuratore fanno sapere che stanno esaminando il caso per capire se possa presentare una causa contro chi ha sparato.