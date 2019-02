Democratiche in bianco al discorso di Trump: è un omaggio alle suffragette

"Tutti gli americani possono essere fieri di vedere che abbiamo più donne che mai nella popolazione attiva" ha dichiarato Trump tra gli applausi di tutta la platea, donne in bianco comprese. Ma le democratiche non hanno comunque perso l’occasione per manifestare il proprio dissenso: “Mi è piaciuto quando il Presidente ha ammesso che oggi alla Camera le donne sono più numerose che mai – ha ironizzato la speaker Nancy Pelosi – Peccato che si sia dimenticato di dire che ci sono 15 donne repubblicane contro 91 democratiche".



Una scelta quella dell’abito, quindi non solo celebrativa, ma anche di protesta nei confronti delle politiche messe in atto dal Presidente. Proprio durante il discorso, Trump ha fatto anche riferimento a una legge che proibirà gli aborti tardivi, accolta da un silenzio glaciale da parte delle donne in bianco. In netto contrasto rispetto alle democratiche, le donne Trump: sia la first lady Melania che la figlia del Presidente Ivanka Trump si sono presentate vestite di nero.