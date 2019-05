Decreto Sicurezza bis, l'Onu conferma: "L'Italia lo blocchi"

Dopo la lettera inviata all'Italia, l'Onu conferma la propria posizione sul decreto Sicurezza bis. "Governo lo blocchi", si legge in una nota. Gli esperti "condannano la bozza di decreto proposta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini" che prevede "multe per chi soccorre migranti e rifugiati in mare" e sottolineano che "il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale".