Dazi, Pence: "Vogliamo chiudere fase 1 con la Cina al vertice Apec"

L'amministrazione Trump punta a completare per il summit Apec, in Cile a novembre, la "fase 1" dell'accordo commerciale con la Cina sull'acquisto di prodotti agricoli americani per poi passare ad affrontare gli altri problemi, tra cui quello del furto della proprietà intellettuale. Secondo il vicepresidente Mike Pence, Trump "resta ottimista sul fatto che non solo potremo completare la fase 1 ma che potremo proseguire su questioni strutturali".