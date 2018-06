Dazi, Malmstrom: la Ue non è una minaccia per gli Usa

"In Europa non riusciamo a capire come le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti su acciaio e alluminio possano in qualche modo rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale: siamo amici, siamo alleati e ci sentiamo profondamente offesi da questo". Lo ha detto la commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstrom in un'intervista alla Cnn.