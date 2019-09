Dazi, in arrivo dagli Stati Uniti misure contro Ue fino a 7 miliardi

Washington potrebbe imporre presto tariffe sui prodotti europei per circa 7 miliardi di euro colpendo gli aerei prodotti in Europa ma anche altri settori, in primis l'agroalimentare. E' quanto si apprende a Bruxelles. Settimana prossima sarà pubblicato il documento del Wto che stabilisce l'entità delle compensazioni che gli Usa possono chiedere all'Ue per gli aiuti a Airbus, giudicati illegali dalla stessa Organizzazione mondiale per il commercio.