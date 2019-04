Dazi contro l'Ue, nel mirino degli Usa anche Pecorino e Prosecco

Ci sono anche prodotti di punta del Made in Italy, come il Pecorino e il Prosecco, tra i prodotti alimentari minacciati dai dazi proposti dal presidente americano Donald Trump contro l'Ue in risposta agli aiuti forniti ad Airbus, la rivale di Boeing. Nel mirino sarebbero finiti anche altri formaggi come Emmental, cheddar, oltre a yogurt, burro, vini frizzanti e non, agrumi, olio d'oliva e marmellata.