Dazi al Messico, Trump pronto a dichiarare emergenza nazionale

Il presidente americano, Donald Trump, è pronto a dichiarare un nuovo stato di emergenza nazionale per colpire duramente con i dazi il Messico e superare le resistenze in Congresso. E' quanto previsto in una bozza di dichiarazione ottenuta da The Hill, in cui si afferma che la nuova emergenza si rende necessaria dopo il fallimento del governo del Messico nell'intraprendere azioni efficaci per fermare il flusso di immigrati verso gli Usa.