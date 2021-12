Danimarca, "pigiama party" all'Ikea: clienti e personale dormono in negozio perché bloccati da una tempesta di neve

Una notte all'Ikea. Sembra uno scenario da film, invece è quello che è accaduto ad alcuni clienti e a tutto il personale di un negozio dell'azienda svedese ad Aalborg, in Danimarca. Una forte bufera di neve si è infatti abbattuta nella cittadina costringendo 31 persone a mangiare e a dormire nello showroom. Un inconveniente che si è trasformato in una "bella avventura", una sorta di pigiama party: le persone presenti hanno trascorso la notte dormendo sui letti e le poltrone in esposizione, con tanto di biancheria, mangiando i panini alla cannella, bevendo tè e caffè e guardando insieme una partita di calcio in tv.