La Danimarca dice addio alle lettere: dopo quattro secoli il postino va in pensione

Era il 1624 quando il re Cristiano IV istituì il servizio postale danese, quasi come un dono natalizio al suo popolo. Da allora, generazioni di postini hanno attraversato città e campagne, diventando parte integrante del paesaggio urbano. Oggi PostNord, la società nata dalla fusione tra i servizi postali di Danimarca e Svezia, ha annunciato lo stop definitivo alla consegna delle lettere: la Danimarca è il primo Paese al mondo a dichiarare la posta cartacea non più essenziale né sostenibile.