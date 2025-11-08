Danimarca, governo introduce limite di età per accesso ai social media

Il governo della Danimarca ha deciso di introdurre un limite di età di 15 anni per l'uso dei social media. Secondo le informazioni fornite all'emittente "Dr", i genitori potrebbero in ogni caso fornire il permesso ai figli di utilizzare i social media a partire dai 13 anni. "D'ora in poi il limite di età sarà di fatto di 13 anni ed è troppo poco ambizioso se si considera l'uso degli algoritmi dannosi e che creano dipendenza di TikTok, Snapchat e Instagram", hanno scritto alcuni partiti dell'opposizione in una nota congiunta, criticando l'iniziativa.