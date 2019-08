Pagaiare per quattromila chilometri sulle acque dell' Oceano Pacifico . E' l'incredibile impresa compiuta dallo spagnolo Antonio de la Rosa, che in settantasei giorni ha remato dalla California alle Hawaii sul suo paddleboard, una tavola simile a quella da surf ma più lunga e spessa. Dopo aver resistito a condizioni meteorologiche avverse e aver mangiato cibi disidratati, sabato 24 agosto è arrivato a Honolulu .



Antonio de la Rosa, cinquantenne originario di Valladolid, ha pagaiato dalle otto alle dieci ore al giorno e ha dormito tutte le sere, svegliandosi ogni ora per controllare l'attrezzatura. Per mangiare qualche volta ha pescato. Il suo paddleboard è stato costruito apposta per l'impresa: lungo più di sei metri, è dotato di una piccola cabina e di pannelli solari.